花蓮市明禮國小日式校長宿舍為木構造日式建築，室內空間增加廊下配置，增添便利性及各居間更能獨立使用，且建物南北兩側都設有緣側等傳統日式空間配置。（花蓮市公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮市明禮國小日式校長宿舍襖門上的引手圖樣，研究團隊根據相關總督府文獻資料推測其為1926年建造。（花蓮市公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

位在花蓮市明禮路31號的日式校長宿舍，經颱風等災害侵襲，迄今仍屹立不搖，2017年閒置後，花蓮縣府隔年提報登錄為歷史建築。（羅亦晽攝）

花蓮市明禮國小日式校長宿舍約有90餘年歷史，迄今仍保留完整日據時期公學校官舍建築物的樣貌，花蓮縣府2018年將其登錄為歷史建築，不過長期杳無人煙、雜草叢生，整體略顯荒涼，花蓮市公所為活化建物，近期爭取經費調研修繕，將串連周邊日式建築群成為市區歷史文化廊道。

明禮國小前身是舊花蓮港公學校，因位在米崙斷層帶上，1951年的一場大地震使得日據時期興建而成的校舍慘遭破壞未能保留，不過明禮路31號的日式校長宿舍，經颱風等災害侵襲，迄今仍屹立不搖，是校史重要見證，2017年閒置後，花蓮縣府隔年提報登錄為歷史建築。

該建築登錄歷史建築後，花蓮市公所爭取調查經費，去年委託范綱城建築師事務所，針對建築外觀、建造工法及歷史背景等進行研究調查，未來將依文化資產保存法進行修復計畫，使後續修繕及維護措施更為妥善。

據調查研究，花蓮港公學校校長宿舍為木構造日式建築，約於1926年建造，迄今已有95年歷史，是花蓮日式宿舍群中代表日據時期公學校長官舍的重要建築物之一，外觀以日式軸組構造，搭配洋式雨淋板，洋小屋與和小屋組屋架混用、洋式雨淋板、日式間取文化、日式空間配置等代表台灣當時的住宅建築特色與官舍形制。

室內則部分融入西洋特色，室內空間增加廊下配置，增添便利性及各居間更能獨立使用，且建物南北兩側都設有緣側等傳統日式空間配置，別於其他教職員官舍案例。此外，屋內襖門上的引手圖樣十分特別，研究團隊比對文獻資料，推估其為當時第三任校長坂本茂所建。

花蓮市長魏嘉賢說，歷史建築反映近代花蓮發展的主要歷史脈絡，未來將依文資法申請修費，活化歷史建築，串連鄰近包括檢察長宿舍、目前正調查研究的花農校長宿舍等景點，成為市區文化歷史廊道，讓文化資產價值充分展現。

(中時 )