面對大專籃球聯賽（UBA）越來越多的球隊，企圖利用招募多名外籍生球員補強戰力，引發到底該不該限制外籍生名額或上場人數的爭議聲浪，大專體總祕書長曾慶裕表示，「這種情況必須正視，畢竟UBA不該成為外國人舞台，該給本土球員更多發揮空間！」

「在這個學年度比賽結束後，我們將請男生組16隊，以及女生組12隊教練與學校主管，馬上開會討論這個議題，」曾慶裕表示，「其實前兩年我們就提出是否該訂出限制，但當時狀況沒現在這麼誇張，這對整個大專籃球發展很不好，變很奇怪。」

目前UBA以世新大學最積極招募外籍生，世新男籃除了阿巴西，更有伊波卡、沙巴斯丁、丹尼爾等外籍生，世新女籃也有潔丹妮兒、伊思尤瑪兩名外籍生，世新男、女籃也在今年雙雙闖進冠軍賽，文化大學男籃本來找了4名外籍生，最後只來3人。

曾慶裕表示，就算目前各校傾向國際化，找尋外籍生球員並無問題，卻不能夠因此壓縮到本土球員上場空間，只是這個「規範」或「限制」，到底多緊或多鬆，還是需要等到這個學年度打完，跟各隊開會討論後的結果，「畢竟我們採合議制，算是民主機制。」

「或許我們可以考慮把UBA的外籍生，當作職業籃球聯盟洋將的概念，像是PLG本季訂出的『2+1』洋將登錄與上場人數限制，但這只是我個人的初步想法，一切還要等到各隊開會討論出結果才行，這種情況必須正視，UBA不能變成外國人舞台。」曾慶裕說。

(中時 )