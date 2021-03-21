中美高層會談結束後，中國駐美大使崔天凱形容這場對話坦率、有建設性且有幫助，並指兩國存在許多分歧，顯示未來需要更多的溝通。他也強調，中美可在氣候變遷問題上合作。

參與這場對話的崔天凱在社交平台推特上，作上述表示。

崔天凱在推特上表示，自己剛回到華府，而正如中方所說，這場在安克拉治市（Anchorage）舉辦的對話是「坦率、建設性和有幫助的」。他說，中美在許多領域都有分歧，而這些分歧顯示，兩國未來要有更多有效的交流和對話。

崔天凱也在推特上傳一張從機上所攝的空拍圖，指從安克拉治回華府的班機上，可看到全球暖化對地球影響的跡象。他說，中美可以在氣候變遷等最艱難的任務上合作。

根據中國官媒新華社20日在會後發布的通稿，中美將建立「氣候變化聯合工作組」。

崔天凱又引述美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）日前在中國發展高層論壇的視訊談話稱，現代科技、全球通訊和經濟，都要求中美兩國更緊密地合作，因為世界和平與繁榮取決於兩個社會的相互了解。

中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，和中國國務委員兼外交部長王毅於美國阿拉斯加州（Alaska ）安克拉治市當地時間18至19日舉行了3場會談，是美國總統拜登（Joe Biden）就任以來，兩國高層官員首度面對面會談。

雙方在會談開場的激烈交鋒，引起世界關注。而會談結束後，中美也沒有發布聯合聲明。（編輯：翟思嘉）1100321

(中央社)