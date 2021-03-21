福原愛母親昨（20日）現身松山機場，在江宏傑一家人陪伴下，搭機返回日本，隨後福原愛也發表聲明強調：「母親年事已高需要照顧，便決定讓她先行返回日本」，至於原先傳出有意要將一雙兒女也接過去，但由於打離婚訴訟恐失監護權，讓福原愛打消此念頭。

根據日媒《東京體育》報導，相關知情人士透露福原愛已向江宏傑表達離婚的決心，更一度想將一雙兒女接回日本照料，不過由於她爆出疑似不倫戀醜聞，因此若打離婚訴訟，失去小孩的監護權可能性相當高，尤其在台灣即便有共同監護權，按照過往案例都是判給男方比較多，加上孩子從出生後就住在台灣，已經相當習慣這邊的生活，官司打下來結果勢必對她不利，才打消接小孩回日本的念頭。

江宏傑女兒在機場緊抱阿嬤不捨離開。（圖／盧禕祺）

昨（20日）江宏傑一家人現身松山機場，送需要坐輪椅的岳母返回日本，對於詳細原因江宏傑始終低調不願回應，福原愛母親則用手指比出「叉」，不想對女兒婚變一事多做說明，事後福原愛發出聲明，強調母親回選在此時返回日本，是經由兩家人的溝通後，所做出來的決定，至於有關小孩的動向，她表示無法跟大家透露，也為無法將詳情公諸於眾而道歉，盼外界包涵。

至於江宏傑則在IG曬出女兒與岳母背靠背坐在草地上的照片，並寫道：「離開之前聊了很多，無奈不捨但始終還是必須分開，聽到您回到老家心情更加複雜，但希望您可以一直平安健康，跟在台灣的時候一樣快樂開心。」字句中透露著不捨之情。

(中時新聞網)