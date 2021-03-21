總獎金700萬美元的PGA本田菁英賽今天進行第三輪賽事，台灣高球好手潘政琮表現大爆發，打出當日最低桿的65（-5）桿，三輪總桿數204（-6）桿也讓他排名竄至並列第4，落後領先的澳洲好手瓊斯（Matt Jones）4桿，有望爭奪生涯第2勝。

潘政琮本季狀態並非十分理想，本周之前，14場比賽僅有1場闖進10名內，另有6場比賽兩輪打完就遭到淘汰，但本周來到本田菁英賽，首輪先揮出67（-3）桿，次輪雖然沒能延續手感，僅繳出72（+2）桿，排名也從並列第9下滑至並列42名。

但今天潘政琮找回水準，一下場就抓下小鳥，此輪他共抓下5隻小鳥、無失誤的完美演出，繳出當日最低桿的成績，也讓他一口氣躍升至前段班，有望爭奪生涯第2座美巡賽金盃。

潘政琮在2019年在RBC傳承高球賽奪下生涯首冠，若他能夠順利再奪下金盃，他將成為繼梁容銀（2009年）和任成宰（2020年）之後，第3位贏得本田菁英賽的亞洲高爾夫球手。

第三輪比賽潘政琮首次與44個美巡賽冠軍得主米克爾森（Phil Mickelson）同組並肩作戰，今天小潘的推桿很出色，在第1、3、9、12和14洞都成功抓下小鳥，其中在第9和14洞分別推進了24英尺和23英尺的長推，也救了一些很好的球，保持了自己的領先優勢。

「今天這一輪真的很順利，在第5和7洞，我有兩個8到9英尺的推桿，這些推桿都是保住標準桿的好推桿。今天無柏忌，很棒，我打得很紮實，和Phil一起打球很有趣。」潘政琮說，他們是2019年總統杯的國際隊成員。

(中時 )