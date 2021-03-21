國民黨立委許淑華多在南投跑行程，更常常在臉書介紹南投在地美食，也分享每日行程，她今曬出一張美照，問著自己手裡拿著的花枝是什麼植物，不過，網友的目光顯然都被許淑華的美麗所吸引，大讚人面桃花相映紅。

許淑華今（21日）早在臉書分享一張近照，只見她「巧笑倩兮，美目盼兮」的站在花叢間，纖指輕捻花枝，笑問「大家知道這是什麼花嗎」？引來大批網友讚嘆，「我只知道人比花嬌」、「淑華姐的衣服跟花的顏色很搭耶」、「人比花美...早晨就讓人心曠神怡」、「淑華姐像茉莉花」、「您應該當台灣花藝代言人，守護仙女，花藝產業很辛勞付出努力完成點綴台灣花國產業」、「最美麗的南投之花」、「淑華花，美麗端莊又脫俗」。

還有網友給出答案，稱許淑華手中拿的花枝是「木玫瑰」，木玫瑰並不是玫瑰，別名稱為姬旋花，是台灣從熱帶美洲引進栽種，開出的花為黃色，形似牽牛花，花後會結出形似「玫瑰花」的木質化果實，這便是「木玫瑰」名稱由來，乾燥的果實可以保存很久，相當適合當作乾燥花藝的材料。

南投縣長林明溱任期2022年屆滿，許淑華和另一同黨立委馬文君都表態有意參選接棒，其中許淑華以「神力女超人」的形象，享有全國知名度，據《CTWANT》上月22日報導，國民黨內部最新民調顯示，許淑華的支持度領先馬文君超過15％，是目前藍營中的強棒人選。

(中時新聞網)