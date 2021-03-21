中台灣第一棟捷運共構宅-「文華高中站土地開發共構大樓」，歷時3年7個月，已完成地上28層、地下6層的住商共構大樓。台中市交通局21日透露，該大樓3月4日取得使用執照，因樓高百米，坐享360度夜景，更可享「到站即到家」的城市移動便利性。尤其，全棟建築規劃，更取得綠建築標章銀級資格，預估總銷金額將突破30億元。

台中市交通局長葉昭甫表示，台中捷運後續計畫，將結合轉運站、「iBike倍增計畫」、停車場等交通建設，打造交通「任意門」，提升大眾運輸系統整體營運效率，創造高品質都市環境，達到永續發展目標。

交通局指出，台中捷運綠線的「文華高中站土地開發共構大樓」，除有媲美七期豪宅典雅建築外觀，坐落地段，也位於優質學區精華地段，生活機能佳，還有拔地而起的28層、百米樓高，在興建期間，便已接獲眾多詢問電話，預估總銷金額將突破30億元。

此外，軌道經濟是房市指標，也是民眾購屋一大考量因素，捷運共構坐享「到站即到家」的獨占優勢，與交通便利性，商機潛力無窮。台中市政府也積極投入百億元預算，在鄰近的水湳經貿園區，進行多項大型公設開發，不僅吸引各大專院校於此購地，擴增校地，加上各大連鎖品牌陸續進駐插旗，拉抬此案投資增長潛力。

交通局說，捷運共構大樓能締造土地開發績效，並結合民間力量投入建設，挹注市府財源、活絡土地價值，共創市府、投資人及大眾三贏目標。

捷運綠線作為台中首條捷運，不僅讓城市交通更為便利，也有助活絡都市經濟，更將重組市民交通運具使用結構，形塑「捷運生活圈」與「捷運商圈」。

(工商 )