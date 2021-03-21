因主演《後宮甄嬛傳》在兩岸大爆紅的女星孫儷，實際上早已結婚當媽，生了一雙兒女，老公是同為影星的鄧超，兩人是圈內模範夫妻，結婚至今已11年，感情仍相當恩愛，但放閃的方式獨樹一格，近日鄧超表示被老婆賜了死罪，說出原委後眾人笑爆，閃得有夠奇葩！

「娘娘」孫儷跟老公鄧超私下的個性幾乎相反，鄧超愛熱鬧、總是搞笑，但孫儷下戲後反倒喜歡恬靜，平時喜歡寫書法，不管多累多忙都要練字，有空時甚至會挑戰千字文，而她的練習有了成果，過去還得折格子輔助才能寫得工整，如今白紙一張都能寫得整齊美觀，而這很有成就感的時刻，老公鄧超來攪局了。

鄧超打擾老婆害她寫錯字，孫儷直接把怨氣寫在作品上。(翻攝自鄧超微博)

近日終於不用忙著拍戲的孫儷，得了空除了陪伴孩子之外，還可以打打拳、練練字，不時在社群分享自己寫的作品，而且一寫就是10大張毛筆字的千字文，足見非常熱衷在這件事情之上，不過這回最新的「墨寶」展示，是貼在老公鄧超的微博版面上。

鄧超昨天在個人微博貼出一張書法作品，乍看文字秀麗美觀，沒什麼問題，但上頭卻有些字句被鄧超用紅色框框畫重點，他po文解釋實情：「孫老師說因為我跟她聊天，她多寫了一個〝秋〞字，她很生氣」，仔細一看，鄧超框出的字，除了出錯多寫的「秋」，還有「賜先生」、「死罪死罪」兩個詞，讓鄧超不禁心驚：「看完整幅字我人不好了」，而眾網友笑爆並且沒有要同情他，紛紛留言「別聊天了，去拍戲吧，讓你儷姐好好寫字，我們也能去電影院看你」、「你這個搗蛋毛病能不能改改」、「知足吧不是給你一丈紅」。

(中時新聞網)