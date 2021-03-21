中央與地方爭議不休的中火減煤問題，蔡英文總統20日到台中市參加磐石會活動親上火線指出，台中火力發電廠加速減碳勢在必行，中央將全力與中市協調，把中火從「燃煤」轉成「燃氣」，改善困擾已久的空汙問題。台中市長盧秀燕表示，歡迎「燃氣」取代「燃煤」，建議中火「以一換二」，才能增加電量、改善空汙，兩全其美。

盧秀燕今天出席青年事務咨詢委員會受訪時說，近期因桃園藻礁生態保護議題備受關注，總統跟國人最近都很關心能源議題，總統昨天到台中主動提出，桃園等地設置天然氣接收站，若不順利的話，在台中可否增加燃氣機組議題；總統提到，如果增加燃氣機組的話，那也許燃煤機組就不需這麼多，這樣的話也比較好一點。

對於總統所提的意見，盧秀燕表示，她聽到了，她也把握機會跟總統溝通，因為燃氣機組比燃煤的功率大很多，大概增設1部燃氣機組就可代替2部燃煤機組的發電量，因此若中火要增加2部燃氣機組，那就一定要拆除4部燃煤機組。

盧秀燕指出，她也向總統說明，台電以中火現今共有10部燃煤機組外，要再增加2部燃氣機組，但老舊的燃煤機組卻一部都不拆除，所以變成10加2，台中的發電機組就會越來越多，中部空汙將越來越嚴重，對台中人太不公平；她建議總統若台電增加2部燃氣機組就拆掉4部燃煤機組，如此一來，中火發電量共達590萬千瓦，比現在550萬千瓦還要多，發電量增加，但空污減少。

盧秀燕說，台中是全國最大發電廠，有10部燃煤機組，這3、40年來，台中人與中部人貢獻最大，但空污問題卻受害最深，所以機組不能只增不減，要增也要減，求取平衡，她強烈主張要汰舊換新，以1抵2，增加2部燃氣機組勢必要拆掉4部燃煤機組，不能留下來備用，避免未來有火力全開的可能性。

盧秀燕強調，對於這點總統有表示，希望再找時間來進行討論與商量。因為能源是國家政策，地方政府希望往好的方向來做，增加燃氣我們不反對，但老舊燃煤機組一定要拆，不能只增不減，這樣的話對中部人沒辦法交待。

(中時 )