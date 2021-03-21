金鐘獎、金曲獎雙金得主的長笛音樂家華姵於會中即興演奏。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

東華大學公共事務研究協會學會理事長田俊雄（左），致贈羅智強（右）一幅題寫「智才強將」的台灣玫瑰石匾。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

國民黨籍台北市議員羅智強活躍社群網路，臉書更擁有百萬粉絲，國立東華大學公共事務研究學會昨邀約他以「百萬網紅不是夢」赴花蓮演講，分享他在全美環遊、街頭演講到如何成為百萬網紅的人生故事，吸引各界人士及大學、高中生近百人參與討論。

羅智強曾任總統府發言人、副秘書長及哈佛大學訪問學者，長期關注國際局勢和國政時事，因他常常在臉書貼文，內容不僅政治議題，還將自己有趣、溫馨的日常分享上去，粉絲高達114萬。

羅智強昨天於花蓮縣府開講「百萬網紅不是夢」，花蓮縣長徐榛蔚、花蓮縣公教退休協會理事長陳子渭、花蓮縣公教協會理事長王國洲、國立東華大學及四維高中學生等近百人前往參與，會中並由金鐘獎、金曲獎雙金得主的長笛音樂家華姵即興演奏，替演講活動增添不少溫馨與光彩。

羅智強在演講當中提及自己2008年從政，2013年離開政治圈後，失業的5年僅靠1支筆寫稿維生，因恩師陳長文推薦到哈佛大學訪問學者1年，期間不斷檢視生命起點並決定重新出發，從全美巡迴演講開始，沒想到此舉被友人戲稱「要選總統」，最後利用2個月、開2萬多公里的車程、堅持走完30多個城市，完成旅程。

羅智強進一步剖析「自」媒體的核心，反思「我是誰？我在何處？我將何往？」的命題，並藉親身經歷分享網紅四大元素「夢想、特色、創意、勇氣」；因其利用詼諧的方式闡述自己的故事，不但精彩，多句話激勵人心，現場青年發言踴躍，場面熱鬧精彩。

徐榛蔚感謝羅智強百忙之中到花蓮，向東部青年分享自己環遊世界、街頭演講，再到百萬網紅實戰經驗；演講中除得悉他憑藉自己無比勇氣與具體行動，譜寫出自己的勵志故事外，同時反射出「網紅」頭銜只是虛名，需具備「夢想、特色、創意、勇氣」四大核心能力，努力實踐、追求人生理想。

徐榛蔚說，當今的青年站在數位新時代最前線，觸角敏銳，思維前瞻，不過面對社群網路，受全球化衝擊更加嚴峻，因此縣府2018年成立青年發展中心，結合青創產業與在地數位，推動智慧城市與教育等，盼能替大家開啟社群新創新思路。

(中時 )