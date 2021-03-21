士林夜市人潮多？柯文哲：平日假日有差 12:202021/03/21 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 士林夜市人潮多？柯文哲：平日假日有差。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市副市長黃珊珊在臉書貼出士林夜市人潮照片，被說是帶風向，台北市長柯文哲21日受訪指出，夜市生意還是有平日跟假日之分，但未來希望能將台北燈節在西門町的模式複製到士林，務實去做。 柯文哲說，北市府對士林的計畫，大概今年4月份台北藝術中心會報竣工，一直到明年台北燈節、白晝之夜很多活動帶進去，希望成功複製過去在西門町的模式。 藍白合作？楊文科：我不懂政治 柯文哲：想太多 高虹安空降新竹？柯文哲：一步一步來 (中時 ) #士林夜市 #柯文哲 #台北燈節 #西門町 #複製 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 士林夜市冷清？最新近況曝光 立委：人潮已經慢慢回來了 08:532021/03/21 政治 UBA》義守娟姊命太硬？邱子軒練球大扭今晚照打 09:502021/03/20 體育 跟風打疫苗？柯文哲：不用標新立異 13:562021/03/20 政治 拿疫苗比改名吃壽司 柯幫妻滅火 04:102021/03/21 焦點要聞 春艷 李權哲 郭文翰男聲新勢力 04:102021/03/20 時尚消費 鮭魚之亂 柯文哲：真的是台灣社會奇蹟 14:512021/03/20 政治 卓文萱談姊弟戀 當虎媽有信心 04:102021/03/20 娛樂新聞 柯楊會不涉政治 只談縣市合作 04:102021/03/21 地方新聞 天橋回憶殺 中華商場老店散策 04:102021/03/20 時尚消費 中壢不肖業者趁霧排廢氣 里民氣炸 04:102021/03/20 地方新聞 台灣人看大陸》廈門文青好去處 這裡氣氛很台灣 08:052021/03/21 徵文 政治熱門新聞 以朱立倫「姨婆」身分出席朱家婚宴 呂秀蓮：換朱立倫進總統府了 - 政治 大陸若武統台灣可以撐多久？媒體人曝6字答案 - 政治 翁啟惠案監院自打臉 馬英九：不可思議 - 政治 王定宇緋聞門 網踢爆一事犯大忌 轟：以為自己是台南王？ - 政治 大陸南美洲外交疫苗奏效 林濁水：都是川普惹的禍 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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