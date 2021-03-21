台北市副市長黃珊珊在臉書貼出士林夜市人潮照片，被說是帶風向，台北市長柯文哲21日受訪指出，夜市生意還是有平日跟假日之分，但未來希望能將台北燈節在西門町的模式複製到士林，務實去做。

柯文哲說，北市府對士林的計畫，大概今年4月份台北藝術中心會報竣工，一直到明年台北燈節、白晝之夜很多活動帶進去，希望成功複製過去在西門町的模式。

(中時 )