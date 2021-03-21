希臘新冠肺炎疫情居高不下，為了降低醫療照護系統壓力，希臘政府昨（20）日宣布，將自4月開始，免費發放全民自篩包，讓民眾自己篩檢新冠病毒，創歐洲首例。

綜合路透社、「希臘報人」（Greek Reporter）報導，自4月開始，希臘政府將免費發放全民自篩包，讓民眾自己篩檢新冠病毒，每一名擁有社會安全碼的民眾每個月都能獲得4包自篩包，民眾將可在藥局領取。

希臘總理辦公室昨日發布聲明稿指出，這是希臘對抗新冠疫情的新工具，病毒檢測將能達到更好的流行病學監測及預防。

希臘政府指出，自篩包的準確率高達95-99%，操作起來比快篩簡單，只需要鼻腔及唾液的樣本檢體，而不是快篩中需要的鼻咽（nasopharyngeal）樣本檢體。

民眾如果自行檢測出病毒陽性，將必須向主管單位通報，以利監測及追蹤。

希臘政府指出，希臘將是第一個主動向民眾發放自篩包、讓民眾免費自行檢測的歐洲國家。

希臘目前正面臨第3波新冠肺炎疫情，昨日當局通報2,535例新增病例，同日有672名新冠患者插管，創下疫情爆發以來新紀錄，至今當地一共有7,421人不幸因新冠喪命、逾23萬人染疫。

(中時新聞網)