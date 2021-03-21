109學年UBA大專籃球聯賽今天進行整個賽季最後一天賽程，率先登場的女子組季軍戰就進入延長賽，下半場曾領先達21分的文化大學，遭到佛光大學強勢追擊，硬是把戰線拉長到加班5分鐘，最終佛光90比85逆轉勝、收下季軍，文化第4。

文化大學帶著18分領先進入下半場，第3節更把分差擴大到超過20分，不過佛光大學沒有放棄，除了一步步慢慢追分，第4節更靠著一波11比4攻勢追到71比75只剩4分差距，該節最後讀秒階段，文化曾萱儀、劉倩伶個兩罰不進，佛光李宜樺、王竫婷各補上2分，雙方分數來到77比77平手，也進入延長賽。

延長賽兩邊球員靠著意志力力拚，最後3分50秒佛光李宜樺三分命中，助隊81比79再下半場首度領先，跟著雙方互相拉鋸，倒數1分46佛光王竫婷先拿下2分，隨後李宜樺兩罰中一，佛光取得3分領先，加上一次成功防守造成文化8秒未過半場再獲一次進攻權，陳郁婷在進攻時間到之前投進2分，助隊將領先增加到5分，最後靠防守穩穩守住勝利。

佛光王竫婷貢獻全隊最高的31分，最後關頭也頻頻建功的隊友李宜樺19分、5籃板、5抄截、4助攻；文化徐玉蓮打出學姐榜樣，獨拿37分、12籃板、5抄截，但UBA生涯最後一戰沒能替球隊守住勝利，賽後和教練鄭慧芸都哭成淚人兒。

(中時 )