商界聞人、中環公司董事長翁明顯胞妹翁雅貞，為拖延4000萬債務還款期限，冒用哥哥翁明顯名義簽署保證書，偽稱她若無法照約定還錢，哥哥會負責還錢，事後債主向翁明顯追討，翁明顯否認出具保證書，台北地院依偽造文書罪判翁女徒刑1年，緩刑4年，命她須在2023年底前償還債主1500萬元。

判決指出，翁雅貞是中環董事長翁明顯胞妹，保管翁明顯與公司大小章。翁雅貞因積欠詹姓女子4000萬債務，為獲取還款期限，於2008年5月冒用翁明顯名義，偽造內容「茲保證翁雅貞積欠詹女士新台幣4000萬元整…倘翁雅貞無法照約定還錢，由保證人員全責還錢無誤，恐口無憑特立此據」保證書，並開立支票，盜蓋公司及翁明顯印章，交給詹女擔保。

但事後支票跳票，詹女向北院提民事訴訟，請求翁明顯清償債務，翁明顯主張對於保證書及支票背書一事不知情，詹女向北檢提告，翁女認罪，檢方起訴翁女。

法官審理時，翁雅貞與詹女和解，雙方議定以清算後借款餘額1500萬元作為和解條件，翁女並當庭先給付30萬元，另1470萬餘款則分3期償付，約定至2023年底清償完成，法官給予翁女緩刑。

(中時 )