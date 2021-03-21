搶攻暑假旅遊市場，金門縣府規畫7／1-8／31舉辦系列親子嘉年華，活動場域從青翠綠野延伸到海岸潮間帶，觀光處今天公開期程和構想，歡迎業者大家一起來，加入海島旅遊的行銷行列。
觀光處長丁健剛表示，去年首度推出「金門親子嘉年華」網羅青年創業、旅遊亮點的30多種體驗遊程，在網路、社群、線上旅行社等通路的運作行銷下，獲得熱烈回響，光線上報名遊客即有數千人次，今年暑假將延伸熱度，繼續擴大舉辦。
觀光處以最時尚的體驗遊為發想，今年將再規畫具金門特色的主題單元，體驗內容以1-1.5小時為佳，去年廣受歡迎的手作鱟紅龜粿、一日農夫（金門農特產如一條根）體驗和採石蚵、潮間帶生態體驗外，也期待再有一些新點子。
觀光處說明，縣府將協助業者完善、精緻化遊程內容設計，即日起至4月30日止受理報名。若有疑問可撥服務專線318823＃62791觀光處許小姐。
(中時 )
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