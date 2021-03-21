小熊新秀投手寇拉雷斯坦承幫朋友運毒，被關押在看守所。（美聯社）

小聯盟又有新秀傳出麻煩，小熊隊旗下的投手寇拉雷斯(Jesus Camargo-Corrales)被科羅拉多警方發現在旅行袋裡偷藏了大量毒品，包括21磅重(約9.5公斤)的冰毒、1.2磅重的氧可酮藥片(一種類鴉片鎮痛劑)，兩項都是一級毒品重罪。小熊高管聲明表示正在調查此事，暫不會做出任何評論。

當地伊格爾郡警長辦公室指出，寇拉雷斯的座車進入警察視線之後試圖加速躲避，因形跡可疑而遭攔下，車上還有兩名乘客。寇拉雷斯告訴警方他是小熊球員，遵守球隊規定所以不會攜帶違禁藥物。但是警察有帶著警犬，這隻警犬很快就對車子的後輪做出反應，警察果然從後方行李廂的雜物中搜出1000美元現鈔與毒品。

審訊之後寇拉雷斯坦承以500美元的代價幫朋友運毒到丹佛，他那位「朋友」來自墨西哥的錫納羅亞州，也是惡名昭彰的販毒集團根據地。寇拉雷斯被關押在伊格爾郡看守所，保釋金75000美元。寇拉雷斯現年25歲，2014年與小熊簽約，他的棒球夢恐怕也到此為止了。

這還不是小聯盟新秀最大的案件，2017年，前光芒新秀馬丁(Brandon Martin)涉嫌持球棒打殺3人，其中一人是他自己的父親，另一位是他舅舅。辯護律師主張馬丁是受到毒癮影響才會如此喪心病狂，但檢察官認為吸食毒品是馬丁自己的選擇而求處死刑。陪審團為此爭辯兩日，馬丁去年11月被判處終身監禁不得假釋。 ☆遠離毒品、吸毒害人害己《中時新聞網》關心您！

(中時新聞網)