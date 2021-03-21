民進黨從在野到執政，在許多議題上都出現「髮夾彎」的態度，政府都用「時空背景不同」來進行搪塞；對此，台北市議員羅智強就貼出10年國民黨用來嘲諷蔡英文的廣告，直言裡頭大多畫面「至今還能使用」，表示蔡英文政府執政多年，以為自己在帶領台灣進步，殊不知只是在不停髮夾彎、原地打轉。

羅智強今(21)日在臉書貼出一部10年前國民黨所拍攝的廣告，內容主要針對民進黨對核四、國光石化、老農津貼、陸生來台、18%、ECFA、兩岸和平協議等議題的態度，痛批民進黨的決策朝夕令改，時空背景老是不同，讓民眾無所適從。

十年前的蔡英文髮夾彎廣告

羅智強表示，這些在10年前批評民進黨、批評蔡英文的畫面，事到如今看來，似乎大部分的畫面都依然適用，民進黨不停的帶著台灣民眾髮夾彎，以為自己正帶領著台灣前進，殊不知根本就是把台灣民眾當冤大頭，不停的原地打轉罷了。

羅智強的影片引來網友討論，表示「民進黨當在野黨從頭到尾都是為反對而反對，執政了就只想賺錢、賺錢再賺錢」、「歷史真的是一塊照妖鏡」、「這時候來看更有感了」、「不會治理，就一直髮夾彎，人民也相信那些謊話」、「台灣已經原地踏步20多年了…現在還看不到出路」、「所以不是現在才雙標，以前就這樣了」、「應該重拍2.0版，加碼一些最近的轉彎事件，然後強力放送，加深人民的記憶」。

(中時新聞網)