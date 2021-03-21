台中市政府新聞局補助、可米傳媒製作的職場愛情劇《她們創業的那些鳥事》，劇情寫實引起觀眾共鳴，上檔以來話題不斷，被網友封為「2021必追台劇」。3位主角林心如、陳意涵、簡嫚書昨日重返台中舉辦簽書座談會，除與市民分享台中拍攝趣事，更感謝市府積極協拍，大讚台中好生活。

《她們創業的那些鳥事》，全劇耗時4個月於台中拍攝而成，劇情中提到的「青年創業」主軸呼應台中年輕創新的氛圍，並特地選擇老屋活化空間與青創環境取景，包含綠光范特西文創聚落、咖啡店、老宅、秋紅谷、文創工坊等，全劇都可看到豐富的台中場景。

「點點回憶湧上心頭！」3位主角昨日在簽書會上，不約而同表示在台中拍攝留下美好印象，劇中場景包括文心森林公園、大和路、英才公園、市政公園、小雪山遊客服務中心等，製作團隊十分感謝市府新聞局大力協助，讓拍攝過程相當順利。

主角之一暨製作人林心如說，這是她第一次長時間待在台中，但也越來越熟悉這裡，台中的居民客氣和善、市區馬路寬敞、餐廳及公園佔地大，讓人感覺很舒服，建議大家可以常來台中度假；陳意涵說，台中人很和善好客，有自己的生活步調，跟台北的擁擠急促大不相同。

曾在台中求學的簡嫚書提到，她高中畢業後就北上唸書，因為拍戲重新回到台中，「既熟悉又陌生」，熟悉的是人生最青春懵懂的時光都在台中度過，陌生則是台中變得更加熱鬧有活力，大街小巷間好多驚喜與細節是以前學生時代還未體驗過的。

新聞局指出，台中多元的景觀和人文，吸引許多劇組前來拍攝，新聞局主動提供行政、補助、場景等協拍資源，積極打造台中成為友善拍片城市，支持台灣軟實力走向國際。

(中時 )