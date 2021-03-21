趙樹海、梁赫群、甄莉、黃小柔及倪雅倫近日錄衛視中文台《一袋女王》，上節目暢聊爸媽對自己跟孫子的親子互動大不同，趙樹海說自己從沒打過小孩，但有次被7、8歲的趙又廷氣到，一度拿出家法要打他，卻被兒子一個拿劍對決動作，逗到為了維持父親尊嚴，只能棄械投降。

趙樹海回憶當時，父子在走道兩端看著彼此，加上背後都有窗戶，正面完全大逆光，猶如對決場景，趙又廷突然喊了聲：「爸，等一下。」然後跑回房間拿出一把玩具劍對著他，邊舞劍邊說：「來啊，來啊。」他看到兒子臉上表情僵硬，就知道是要賭可否逗樂自己免於被打，趙樹海當下轉身就走，「我棄械投降，再不轉身就要笑出來了，這一笑，父親威嚴毀於一旦」。

而黃小柔常被媽媽30秒冷回絕，有次想跟媽媽聊天，結果打電話過去被媽媽以想睡覺理由拒絕，回到家發現空無一人，跟老公確認後，才發現他跟3個小孩都在媽媽家，讓她好失落。梁赫群則爆料看起來很嚴肅的父親，其實從沒打過他，還曾為阻止兄弟吵鬧，被弟弟梁正群一飛鏢射到手掌上，但父親仍然沒有發火打人，只是很傻眼。

(中時 )