行政院長蘇貞昌21日和桃園市長鄭文燦等人參訪和頌住宿長照機構 ，被詢問疫苗施打？蘇貞昌表示，為了增加國人信心，會率先施打疫苗，已經請專家評量，原則上明天就會施打。

蘇貞昌表示，已經有講過，疫苗來的時候，為了增加國人信心，會率先施打，現在已經請中央流行疫情指揮中心專家評量，原則上明天就會施打。關於施打行程，指揮中心都有依照步驟跟規畫，現在各家醫院也都完全配合。

媒體又詢問，AZ疫苗對於許多的年長者保護力，國際好像很多的情況都說不夠，蘇則說，都聽指揮中心專家評量。

也有媒體詢問，採購疫苗不能黑箱，是否有成立疫苗採購調閱小組的必要？蘇貞昌表示，疫苗的採購有經過嚴謹程序，也透過醫衛、醫藥專家及法律的專家共同組成向國外採購疫苗的小組。不過因為各國都在搶疫苗，製造疫苗的廠商，也都訂有保密協定，這在國際契約及國際作為、規範中，是很正常的現象。蘇說，我們受到保密協定約制，自然要遵守。他強調，政府做事有很嚴謹的程序，未來買到疫苗、完成作業後，會將相關文件公布，而且接受立法院監督檢驗。

蘇補充，千萬不要在全世界都在爭取疫苗的緊要時刻，因為國內意見不同，或者黨派利益不同，違反了相關國際都遵守的規範，以致於買不到疫苗，無法保護國人健康，那就因小失大。

因明天疫苗開始施打，鄭文燦也說，疫苗施打的順序由指揮中心決定，他不插隊也不迴避，只要輪到他的梯次「一定會第一個去打」，第一批的AZ牛津疫苗已經運送到桃園的5家醫院，在施打的時候他會跟衛生局去視察，給醫護人員鼓勵。

(中時 )