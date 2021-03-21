許久未與樂迷公開相見的「草東沒有派對」，15日無預警在社群宣布首度攻蛋，5月22日將於台北小巨蛋舉辦「不都媽生的 6.0」演唱會，門票於今（21）日中午12點在拓元售票系統準時開賣，樂迷們用實際行動來支持，網站瞬間湧入大量人潮搶票，不到一分鐘1萬1千張門票即全部完售，秒殺證明草東沒有派對用音樂實力站上了這指標性舞台，沒搶到票的樂迷，主辦單位預計下午2點半在拓元售票系統進行清票釋出票券，務必把握機會。

這場演唱會僅僅透過社群和樂迷們直接溝通、聆聽意見，距離開賣僅僅6天前才曝光，當周隨即開賣就創下完售的樂壇紀錄。許多粉絲只能苦笑留言「草東沒有門票」來自我安慰；如同在社群提及的，「或許節日的存在除了紀念意義，也是讓四散各地生活的人們能找個理由好好相聚，期待五月和大家相見」，看得出樂團對於樂迷們支持的深深感謝。

草東每每開唱，總是有人哭了有人笑了！今日再度印證「演出場場爆滿，一票難求」，在固有社群與粉絲做第一線訊息交流，有別於傳統宣傳操作、記者會造勢等行銷手法，從15日公布開唱訊息、16日釋出票價圖、17日公布完整購票資訊，開唱懸念一一解鎖，20日更邀請樂迷加入線上小遊戲活動，看似是和新專輯籌備計畫有關。

(中時 )