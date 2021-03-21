5位藝術家進駐全成古窯坊，設置夥房，共同創作陶藝作品。（夥房提供）

全成古窯坊內部保有大型瓦斯窯，除了有新元素外，也保有過去陶器工廠老物。（蔡雯如攝）

新北市鶯歌區中正二路有一棟土角厝，外觀雖不起眼，但卻是從日治時期存在至今的百年陶器聚落；鶯歌區公所視導林雪香的祖父母在1950年代接手後，經營成「全成陶器工廠」，但在產業沒落後，工廠遷移、建築逐漸荒廢；林雪香和丈夫不忍古宅荒廢，花費3年整理，還原工廠場景，並邀請在地藝術家進駐，古宅重生成為藝術創作園地。

「早期都是陶瓷聚落，每扇門後都是不同的製陶師傅。」林雪香表示，中正二路在日治時期就是陶瓷聚集地，當時都是做水缸、花盆等生活用陶，許多製陶師都聚集在土角厝內，一房一廠漸漸變成陶瓷聚落；林雪香說，祖父母經營陶瓷工廠後，一家人都來工廠做陶，自己直到高中前都住在土角厝的起居室內，童年記憶都圍繞在工廠周邊。

林雪香說，1996年後工廠林立，陶瓷大量生產，小工作坊沒落，家中的陶器工廠不在經營，轉而承租給別人，但古宅屋瓦、紅磚全數破舊不堪，就連蛇窯也毀損不堪使用，為了不讓童年記憶消逝，便與丈夫開始重建。「大家都說我們很笨，明明可以建停車場賺錢，為什麼要做吃力不討好的事？」林雪香表示，假日都將兒子叫回來，將土角厝一磚一瓦拆下來，重新砌上去，花費3年逐漸打造成全成古窯坊。

「就是要打造成陶藝聚集地，讓在地人有發揮空間！」林雪香表示，古宅整理完後陸續有人來接洽承租，要開卡拉ok、快炒店，但為了維護祖傳古宅，堅持承租給在地藝術家，去年5月間陸續有藝術家進駐，開設「夥房」工作室，內部保有大型瓦斯窯，陳設古色古香，5位在地藝術家齊聚在此，帶動古宅創生。林雪香說，古宅目前尚未整理完成，但自己已收集了50年代的各種老物，未來將擺在古宅陶埕，還原童年對古宅的印象。

(中時 )