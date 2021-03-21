藻礁爭議引發缺電、重啟核四等議題，若不重啟核四，要靠什麼發電？總統蔡英文20日回應，台灣的能源轉型方向很明確，就是「展綠、增氣、減煤、非核」。蔡英文連日來透過臉書發核四相關圖文，讓台北市議員游淑慧感到非常詭異，並喊話，「與其狂發圖，不如來辯論」。

關於核四該不該重啟，蔡英文態度堅決，一再表明立場「核四不應該重啟」。至於外界質疑，不重啟核四，要靠什麼發電？蔡英文昨在臉書向大家報告，台灣的能源轉型方向很明確，就是「展綠、增氣、減煤、非核」。

蔡英文表示，除全力衝刺綠能發電外，為因應「淨零碳排」的新標準，減少使用燃煤的火力發電勢在必行，因此，燃氣已成為供電穩定、減碳又減空污的重要選項。

總統蔡英文狂發核四圖文，游淑慧覺得詭異。（圖／摘自游淑慧臉書）

游淑慧今日在臉書直言，「看到蔡總統每天連環泡式的發核四圖文，覺得很詭異」。她指出，包括藻礁、還人民公投、反萊豬與核四，目前已有四個公投案，但對於其他公投案，蔡總統似乎無動於衷。

游淑慧也說，就算蔡總統只關心核四議題，但針對一個代表直接民權的公投案，每天用連環泡式的臉書發圖文又是那招？並建議，其實有個更簡單的方式，那就是「正面對決」，呼籲總統與領銜人黃士修直接辯論。

雖然蔡英文是總統，不過游淑慧認為，人民才是老闆，沒有什麼地位不相當的問題，且蔡總統還擁有整個國家機器幫她蒐集資料，應該更具優勢，所以與其平行時空各說各話，不如同一舞台直接辯論。

(中時新聞網)