壽司郎日前推出優惠活動，吸引超過300人為了吃免費大餐改名成「鮭魚」，引爆全台「鮭魚之亂」，也引起正反兩派聲浪，相較許多知名藝人不苟同此行為，知名作家苦苓則是直言：「貪小便宜有什麼不對？」引起大批網友議論。

許多人為了壽司郎推出的優惠活動，將名字改名「鮭魚」只為了吃免費大餐，被許多網友痛斥：「根本就是貪小便宜」，對此，苦苓反嗆：「貪小便宜有什麼不對？」直接列出「百貨公司周年慶，星巴克買一送一，超商第二件六折，團購.…哪個不是貪便宜？」強調：「便宜就是省錢！省錢就是賺錢！」言下之意認為這種行為並沒有不對的地方。

貪小便宜有什麼不對？百貨公司周年慶，星巴克買一送一，超商第二件六折，團購.…哪個不是貪便宜？便宜就是省錢！省錢就是賺錢！ 由苦苓發佈於 2021年3月19日 星期五

有網友點出「會想到跑去改名然後享受免費招待，這點算腦筋很靈活，但是為了享用免費鮭魚卻出賣了基本人格，這點算是蠢到極點了，把人格和鮭魚擺上天平就知道」，這讓苦苓出面反駁：「改個名字而已，跟人格沒關係吧」，至於有人認為「浪費食物是這次鮭魚之亂我最不能忍的事」，他則再次反駁：「浪費食物的未必是改名的人，這是兩回事」。

至於這股奇異風潮引來外媒爭相報導，藝人女星郎祖筠則是怒斥：「我認為不止貪婪吧！還有行不改名、坐不改姓的風骨，以及對道統的尊重。怎能圖可更名三次，和80元手續費的方便？」認為因此躍上國際版面根本是「臭名遠揚」，至於業者也評估這次活動結果與效益後，正在討論下一次的活動規畫，未來考慮推出「鮪魚」或「鰻魚」的企劃。

(中時新聞網)