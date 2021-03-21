高雄市杉林區傳出蜂農遭蜂螫休克事件！一名劉姓男子21日上午開車搭載伯父前往高雄市消防局杉林消防分隊求助，表示伯父遭蜂螫呈現休克狀態，救護員立即判斷是過敏性休克，馬上進行靜脈及肌肉注射急救，並將他送往旗山醫院救治，所幸該名患者送醫途中生命跡象恢復正常穩定，目前人在醫院休息觀察中。

杉林消防分隊長楊智凱表示，21日上午10時，劉姓男子衝進杉林消防分隊值班台，表示自己的家人被蜜蜂螫傷，整個人呈現昏迷情況，值班同仁立即廣播現場全體同仁協助救護工作，該名年約60歲的劉男伯父在姪子陪同下，緩步走進救護車內，緊急被送往旗山醫院救治。

楊智凱說，劉姓患者右眉上方有明顯被蜂螫傷痕跡，全身出現冒冷汗、呼吸急促喘息、胸悶及低血壓狀況，高級技術員立即施予靜脈注射生理食鹽水及肌肉注射強心針，在送醫途中劉男逐漸血壓升高，生命跡象也恢復穩定，旗山醫院施予治療後，目前留在醫院觀察中。

(中時 )