今(21)日為聯合國制定的「世界唐氏症日」，今年恰好屆滿10周年，唐氏症基金會更在西門紅樓舉辦的「嘿！小唐我在這」大眾展，邀請大家來認識「小唐們」；每年世界唐氏症日透過多元的形式讓他們被社會看見，也跳脫過去公益總是充滿憐憫與同情的態度，副總統賴清德今日也來到現場給予支持。

聯合國於2011年將3月21日訂為「世界唐氏症日」，透過公、私部門齊力舉辦相關活動，期盼大眾對於唐氏症者有更多理解，進而使他們擁有與我們相同的權利，服務全台約3萬多名唐寶寶的唐氏症基金會，在今年世界唐氏症日恰好10周年舉辦「嘿！小唐我在這」大眾展，期盼與社會對話，帶領觀展者從自身的經驗去認同理解唐氏症。

賴清德表示，今年剛好是世界唐氏症日第10年，意義格外重大，聯合國之所以制定世界唐氏症日，目的要讓大家認識小唐們，唐氏症是染色體數目異常的疾病，而非日常生活中的重大疾病，比例大約是1200之1，這樣算起台灣至少有2至3萬名分布在不同的家庭，雖然不多，但也不罕見。

賴清德指出，過往參加過的公益展總會強調「愛」或「礙」，但這次基金會運用社會創新的思維，以情境式的方式把唐寶寶、心智障礙者成長過程搖身一變成為網美景點，透過拍照讓觀展者以有趣的方式體驗，並認知到他們的成長歷程其實與我們沒有太大的不同，只是稍微不平凡。

唐氏症基金會董事長林正俠表示，基金會提供早期療育、小型作業所、庇護工場等學習工作場域，致力陪伴唐寶寶、心智障礙者成長，每年世界唐氏症日則會透過多元的形式，包括踩街、登高、路跑等活動，讓他們能被社會看見。今年期盼藉由「嘿！小唐我在這」大眾展，打破大眾對於公益總是憐憫、同情的態度，透過逛展發現原來自己也有需要他人協助的時候，這樣的生命經驗，與唐寶寶是一樣的。

「嘿！小唐我在這」大眾展的展出日期即日起至5月9日止，邀請民眾一同到西門紅樓認識唐寶寶。

(中時 )