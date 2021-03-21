藻礁3階公投連署已經送到中央，行政院長蘇貞昌21日表示，公投是人民的權利，政府所作所為也是為了人民。他強調，維護穩定供電，又要保護生態環境，政府用盡全力，希望國人了解資料後，做最明智的決定。

蘇貞昌說，公投是人民的權利，政府都尊重。不過政府目前所作所為也都是為了人民的權利，如桃園藻礁，也是用盡全力保護，把馬政府時代圈定232公頃，緊縮到23公寢，而且也沒有侵害到藻礁。蘇又說，現在作業都用做好的技術，18年前馬政府已經填地，而中央跟桃園市府，也都很努力保護這不被畫在三階的9成，如那天立委到現場，也能看出藻礁被保護的很好。

蘇貞昌又說，政府會用盡所有方法向國人報告，一定要維護人民生活便利，向世界爭取經濟發展，一刻都不能少電力，因此要維護穩定供電，又要保護生態環境，政府用盡全力，也希望國人了解，希望國人一起了解全部資料後，做最明智的決定。

蘇表示，台灣這幾年的發展，民生照顧的很好，防疫世界第一，經濟發展也是世界大大誇讚，很多外商也加碼投資台灣、台商回台。科技的發展，像台積電也都被稱為「護國神山」。

蘇貞昌也提到，光是台灣遇到百年難得一見的大旱，世界都很擔心，會不會科技產品受阻或減少，以致影響到全世界的供應練。他說，如果我們沒有穩定供電，同樣讓世界憂心，所以政府會努力，維持供電，也保護生態環境。

(中時 )