3月21日是世界睡眠日，但據中國睡眠研究會等機構近日發佈的《2021年運動與睡眠白皮書》顯示，當下中國有超過3億人存在睡眠障礙。更早之前，該研究會公佈的睡眠調查結果顯示，中國成年人失眠發生率高達38.2％。甚至除了成年人外，，青少年群體的「缺覺」問題也越來越明顯，有95.5％的小學生、90.8％的國中生和84.1％的高中生睡眠時長未達標。

據中新網報導，稍早中國睡眠研究會發佈的《2019中國青少年兒童睡眠指數白皮書》顯示，影響孩子睡眠的3大因素分別是課業壓力、玩手機或電腦、父母未能做好表率；睡眠狀況較差的青少年兒童中，有41.9％的人睡前會接觸電視、手機、電腦等，有67％左右的父母都會經常當著孩子的面玩手機或電腦。

而青少年睡眠不足主要有兩方面體現，第一是上學日睡眠不足8小時的比例升高1個百分點。2009年有47.4％的青少年在上學日的睡眠時長在8小時及以上，2020年這一比例只有46.4％；2020年青少年的平均睡眠時長為7.8小時，比2009年降低0.3小時。

第二是上學日的睡眠時長隨年級升高而呈現下降的趨勢，週末補覺的現象呈現學段分化。相比10多年前，2020年各個學段青少年的睡眠時長均呈現下降趨勢，小學和國中階段的上學日平均睡眠時長減少約40分鐘，高一、高二減少10至20分鐘；小學生週末平均睡眠時長減少約12至25.2分鐘，國一、國二年級減少約20分鐘，國三及高中階段下滑更為嚴重，減少40.2至51.3分鐘。

中國睡眠研究會理事、首都醫科大學附屬北京朝陽醫院睡眠醫學中心主任郭兮恒表示，世界衛生組織對全球的睡眠障礙有過調查，發生率是27％，中國超過10個百分點以上，說明睡眠障礙問題確實較突出。

(旺報 )