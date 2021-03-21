今年改披味全龍戰袍的捕手劉時豪，昨天在比賽中處理暴投球時不慎造成左手受傷，今天他的臉書粉絲團發文向外界報告傷勢情況，劉時豪的傷勢是骨裂且不需開刀。

昨天劉時豪在30歲生日前夕比賽中弄傷左手，賽後曾傳出他是左手骨折，今天他的粉專除了同時祝劉時豪與樂天桃猿捕手林泓育生日快樂外，也更新劉時豪的傷情。

粉專寫道，「至於時豪的手傷 ，目前得知的消息是骨裂並預計休4至6周， 請各位球迷不要擔心，時豪會聽從醫生及球隊的指示進行休養和復健，相信很快就可以回到場上繼續奮戰。」

(中時 )