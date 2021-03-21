壽司郎免費吃優惠，掀起全台改名的「鮭魚之亂」，到底改名吃免錢有沒有賺到？有網友以自身經驗發出「勸世文」表示，以前做採購時，常常拿免費的好康，不過他感嘆人生最倒楣的也是那些日子，「不要以為你賺到了，因為你還沒看到你將要失去的」，警告「不用錢的往往是最貴的」。

原PO在臉書社團《靈異公社》發文指出，最近的新聞天天都有鮭魚，一群人對於免費的活動趨之若鶩，都覺得吃到就是賺到，但他質疑真的如此嗎？他透露以前自己做採購，廠商都會塞錢，還常常可以拿免費的東西，什麼好康都有，不過他坦承，人生最倒楣的也是那些日子。

原PO列舉當時發生的倒楣事包括：家中遭竊損失數萬元、開車到家門前500公尺時撞車、騎機車出車禍內傷，還有一些有的沒的罰單摔車意外，他當時都以為只是倒楣剛好遇到，誰知道一離開採購工作後，什麼鳥事都沒了。

原PO後來意會到，原來不貪不取，就不會有這些意外災難及破財災厄，原本一直以為是人生倒楣才會遇到問題，後來才知這些坑都是自己挖的，所以千萬不要以為你賺到了，其實可能只是還沒看到你將要失去的。他奉勸大家人生不要貪，尤其不屬於你的東西千萬不要拿，因為那會有損自己的福報。

貼文曝光後，讓不少網友震驚，直呼「受教了」、「警世文」，並紛紛回應「我要繼續上班了，不可以摸魚」、「我是相信因果關係的」、「施比受更有福」、「突然間恍然大悟」、「吃到飽的餐廳也考驗人性，明明吃不下去了，還要一直狂吃」。

免費變浪費! "鮭魚之亂" 壽司郎廚餘是假日的6倍

(中時新聞網)