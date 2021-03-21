黃偉晉、邱鋒澤、陳零九、賴晏駒及婁峻碩近日錄《娛樂百分百》實境秀單元「叮咚五堅情」第三季，為了讓五堅情卸下「偶包」，製作單位絞盡腦汁，從一行人出發，就設下多重關卡考驗。任務當前，黃偉晉忍不住透露：「經過這次後，我才發現五堅情裡面有人連做人的基本道理都沒有。」

「叮咚五堅情」第三季共製播六集，日前30秒預告釋出，吸引數萬人次觀看，百位粉絲紛紛表示期待。一開場，製作單位刻意安排五個人在不同地點上車，並公布最後一位上車的人，將在大街進行終極處罰。沒想到這開場考驗，就令邱鋒澤人格分裂，一見到大家就念不停，黃偉晉忍不住回嘴嗆：「有事嗎？」隨後，陳零九則幻想上演好萊塢電影《玩命關頭》以車追車情節，開玩笑說：「既然不知道怎麼破關，那就來點刺激的。」

首集中，陳零九、邱鋒澤的九澤CP共食秀成亮點，只見陳零九吃了口滷肉飯非常滿意，立刻分享給邱鋒澤，令對方感動直說：「這個滷肉飯真的好好吃喔。」但才剛出發，五堅情就因第一個任務起了防備心，尤其在吃第一餐時，邱鋒澤覺得事情不單純：「感覺有一些玄機，這搞不好是我們最後一餐。」見製作單位僅回以微笑，他乾脆自己推斷，「你們又會像上次一樣，在我們吃很飽時，叫我們玩喝汽水的遊戲」？

(中時 )