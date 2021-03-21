大陸推動「碳中和」已成「十四五」國家戰略，中國人民銀行（大陸央行）行長易綱20日表示，人行已把綠色金融確定為今年和「十四五」重點工作。對於實現碳達峰和碳中和的資金需求，各方面測算規模級別都是百兆元（人民幣，下同），政府資金只能覆蓋很小一部分，缺口要靠市場資金彌補，因此需建立完善綠色金融政策體系，引導激勵金融體系以市場化方式支持綠色投融資，同時要及時評估、應對氣候變化對金融穩定和貨幣政策的影響。

在貨幣政策方面，易綱表示，正研究通過優惠利率、綠色專項再貸款等工具激勵金融機構支持。他也說明大陸貨幣政策始終保持在正常區間，工具手段充足，在提供流動性和合適的利率水準方面具有空間。外匯儲備投資方面，將繼續增加對綠色債券的配置，控制投資高碳資產，在投資風險管理框架中納入氣候風險因素。

易綱同時也坦言，綠色轉型可能使高碳排放的資產價值下跌，影響企業和金融機構的資產品質。一方面會增加金融機構的信用風險、市場風險和流動性風險，進而影響整個金融體系的穩定；另一方面可能影響貨幣政策空間和傳導管道，擾動經濟增速、生產率等變數，導致評估貨幣政策立場更為複雜。

據《新京報》引述易綱說，人行在2015年、2018年分別制定針對綠色債券和綠色信貸的標準，即將完成修訂《綠色債券支援專案目錄》，刪除化石能源相關內容。同時正在與歐方共同推動綠色分類標準的國際趨同，爭取年內推出一套共同的分類標準，並也將在G20下討論該問題。

(旺報 )