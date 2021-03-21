重傷大伯送醫

西濱快速道路台中清水段20日發生2死1重傷車禍，17歲根女及2歲外甥燒死車內，檢警今日前往東海火葬場相驗死因，46歲林姓肇事司機也在警方陪同下現身，面對記者追問事發經過，他全程不發一語快速進入檢察官辦公室。至於唯一倖存的根男傷勢嚴重，經過一夜搶救，院方在中午12點59分宣告不治。

醫生指出，根男主要傷勢在上半身及吸入性傷害，全身70％以上燒燙傷，且一半以上都是3度，造成顏面及呼吸道傷害，院方積極搶救，根男兩手臂都有做焦痂切開手術，腎功能及呼吸等多重器官逐漸衰竭，狀況非常不好。

梧棲童綜合醫院醫師黃世瓊20日表示，53歲根男在下午2點20分送抵醫院，他當時意識清楚、呼吸困難，全身燙傷高達70％至80％的2到3度燙傷。

黃醫師指出，根男到院時，意識仍清楚，還提供朋友的連絡電話給醫護人員，並說，他發生車禍，因為車子引擎爆炸燒到他，並強調「如果太嚴重，就不要救我」。

(中時 )