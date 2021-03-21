台中市後車頭發展協會與台中市慈青老人會合作，21日辦會員大會，特別請有氧老師帶長者一起動一動，也化身高麗菜代言人。（馮惠宜攝）

拿高麗菜拍照，甚至拿著高麗菜跳有氧，一群長者在台中市後車頭發展協會和台中市慈青老人會合作下，和有氧老師化身高麗菜最佳代言人，不但做有氧運動、拍照留影，最後還每人帶回兩顆高麗菜。

台中市後車頭發展協會新任理事長鄭紹頡，有感東南區許多銀髮老長輩「悶壞了」，主動聯絡台中市政府運動局，協助媒合在地銀髮運動專長的有氧老師，趁著台中市慈青老人會，辦理期初會員大會時，號召百位長者一起上街「做運動」。

同時台中市慈青老人會榮譽理事長，同時也是東南區市議員鄭功進，為了增加「誘因」，與現任理事長黃文龍，共同認購1000顆產地直銷高麗菜，一起挺菜農顧健康。

鄭功進表示，依據衛生福利部國民健康署，「健康促進統計年報」最近一次的統計數據指出，近十年民眾每日攝取3蔬2果的比例，有明顯下滑的趨勢，從2010年的25.1％後就開始往下滑，2017年僅剩13.8％。面對新冠疫情的來勢洶洶，只有保持強健的體魄，才是健康之本，正所謂「要活就要動」，為了激勵現場來運動的老寶貝，只要「有動就有拿」，讓大家一起來用汗水做公益。

現任慈青老人會理事長黃文龍，自己也是基層菜販出身，他憂心指出，今年高麗菜的產量供過於求，市場價格不如預期，產地價1斤，也剩下不到10元，許多菜農都大喊吃不消，有關應找出更多行銷通路，救救辛苦的菜農。臺中市後車頭發展協會理事長鄭紹頡，也現場發揮巧思，將現場的高麗菜，變成負重有氧的「新道具」，跳完還能帶回家，煮來吃顧健康。

(中時 )