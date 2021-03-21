日本27歲女星谷亞沙子（谷あさこ），因長相甜美卻有超大食量而爆紅。近日，她也推出第一本實體寫真集，並在個人社群媒體上曬出側拍照宣傳，火辣的穿搭令網友大噴鼻血。

谷亞沙子擁有甜美臉蛋與清新的氣質，過去曾是ASIA PROMOTION的新聞播音員，後來轉職成為美食YouTuber後，便以155cm的嬌小身材與超大食量而爆紅，過去還曾自爆光一餐就能吃掉16碗烏龍麵與98盤壽司，一個月的伙食費將近30萬日幣(約台幣8.1萬)相當驚人。即使如此，她的四肢依然十分纖細，體重也只有41kg，羨煞不少女性粉絲，她也因人氣暴漲而進入演藝圈，接下多個主持及廣告代言。

日前，谷亞沙子於IG宣布推出首本個人寫真集《Chérie》，近日為了宣傳新書頻頻曬出辣照。只見公開的照片中，谷亞沙子穿著一件削肩上衣，並將薄透衣服撩起咬在口中，即使畫面已用模糊的效果處理，但飽滿的南半球曲線及腹肌線條依然若隱若現，加上她的無辜大眼，令粉絲們暴動，吸引超過萬人按讚。

先前公開的側拍影片也不遑多讓，谷亞沙子在其中換上多套比基尼及泳裝，大方秀出凹凸有致的身材，她甚至直接趴在地上秀出傲人的上圍曲線，同樣讓網友忍不住大讚「身材真好」、「谷亞沙子真是又美又性感」、「可愛死了」。

(中時新聞網)