擁有美麗外型與知性氣質的女星穆熙妍，其實是個「白富美」，是台灣太陽能大廠千金，家事顯赫，2015年甜嫁學長史天威，老公是圈外人，因此她較少曝光另一半，但經常分享個人美照與生活點滴，近日穆熙妍更大方在臉書分享比基尼美照，沒想到竟被網友質問：「是被包養嗎？」，讓她大傻眼。

穆熙妍出身富貴之家，且擁有哥倫比亞大學、師大翻譯研究所口譯組高學歷，還參加過溫哥華華裔小姐、國際中華小姐選拔，後者拿下季軍，而她完成學業並返台後，進入演藝圈，以主持節目、上綜藝通告為主，也曾出書，發展多元。

穆熙妍分享旅行照，竟被問是不是被包養，不然怎能住這麼好的地方。(翻攝自穆熙妍臉書)

穆熙妍除了工作之外，空檔時喜歡出遊享受生活，而尺度也沒因結婚而變得保守，前天(3/19)她在臉書透露自己到宜蘭輕旅行，入住礁溪某餐旅，分享了一系列豪華度假照，只見穆熙妍換上花色比基尼，開心在寬敞的池畔玩水，已經年過40的她，身材仍是非常曼妙，被盛讚「身材太強，逆天了啦」、「神级美女」。

沒想到不久後，穆熙妍貼出一張留言截圖，在她那則旅行辣照底下，竟有人提問：「請問是被包養嗎？才有這樣的餐旅」，口吻看似客氣，但其實是在懷疑她的高及待遇是哪裡來的，相當唐突冒犯，穆熙妍高EQ回覆對方：「我生平第一次被這樣問，不知道怎麼回答，我的名字在主頁上有，妳google一下比較快」，她把這段對話的截圖分享出來，坦：「怎麼說呢，這輩子讓我不知道怎麼回答的問題不多，也算你贏了」。

(中時新聞網)