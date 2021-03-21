趙傳將於四月推出第14張國語專輯《老不休》。（旋風音樂提供）

趙傳將於四月推出第14張國語專輯《老不休》。（旋風音樂提供）

華語樂壇「抒情搖滾之祖」趙傳，在邁入耳順之歲之際高唱〈老不休〉，曲風、造型徹底顛覆過往對老的印象，逆其道而行將「老」化為自身動力，高唱年屆60的人生心境及轉變；不僅音樂創作「老不休」，視覺造型換上時尚背心大秀手臂線條，並且破天荒地搭配長裙襬、畫上視覺系眼影，完整呈現專輯概念「老而不休、再活一次」，趙傳說：「完全沒想過自己在60歲還能做這樣新嘗試及改變，有『再活一次』的感覺。」

趙傳全新視覺不僅凸顯他駕馭時尚的功力，完全不輸年輕小伙子的「麒麟臂」及身形更讓人驚艷；拍攝前對於新造型如何駕馭沒特別擔心的趙傳，自認目前狀態是歷年來的「巔峰」，更表示：「我雖然身高不高但體態還算均勻，加上去年一整年因為疫情，在家做重訓及體能鍛鍊都比過往的時間還多，因此在拍照時身心狀態都很好，感覺很棒！」趙傳更透露維持少年郎體魄的秘方歸功「凍齡三招」：每週打兩次球、一周三次健身加上每天快走一小時的運動累積而來。

「60歲仍是條活龍」的他甚至與20幾歲的大學生在球場打全場、「鬥牛」樣樣來，坦言因為透過跟年輕人接觸正是讓自己越活越年輕的「凍齡秘訣」，打趣說自己是「老當益壯」最佳代表的他自豪地表示自己是投球得分王，更笑說：「原本這些小夥子打球會讓我，後來發現我『快狠準』用的是NBA時下流行的打法，像是後撇步、歐洲步、拋投式等，所以就把我當成同齡人加強防守，讓我很有成就感，也找回年輕的心。」

出道33年的趙傳將於四月發行第14張國語專輯《老不休》，他不僅大方「服老」還「倚老賣老」，期許自己「人生60才開始」，要像國外搖滾樂手一路唱到8、90歲「一直嘶吼到老」：「60歲這個年紀對很多人來說會直接跟『老』畫上等號，但我出道三十多年來每周練唱、調嗓子沒讓自己嗓音子退化，仍抱著有旺盛的年輕心態去創作、唱歌，不會因為年齡的規範受到約束，自然也沒有退休不退休、老不老這些事了。」

趙傳不僅推出新專輯，並且將於7月31日在台北流行音樂中心舉辦「趙傳2021人生大夢」演唱會，堪稱雙喜臨門，這也是他繼兩年前在台北小巨蛋開唱後再辦巡演，對趙傳來說別具意義，象徵為自己下一個三十年的音樂生涯開啟全新樂章，無論新專輯或全新演唱會都誓言將全力衝刺，他信心滿滿地說：「老而不休，依然搖滾！」〈老不休〉22日起連續3天於HitFm首播。

(中時 )