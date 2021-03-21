已婚的陳姓女直播主，去年邀約「抖內」她140萬元的施姓男子到家裡約會，並在客廳激情嘿咻，過程全被丈夫裝設的監視器拍下，遭丈夫求償百萬。陳女辯稱，是丈夫要她當直播主分擔家計，丈夫不干涉她交友，還爆料丈夫參加包養網路，事後還跟友人徹夜唱歌，但法官依據陳、施「妳會陰好像很敏感」等鹹溼對話，以及陳掉在施車上的內褲照片，認定2人侵害配偶權，判賠50萬元。可上訴。

任職銀行的陳夫控稱，他2016年與陳結婚，去年4月8日晚間，陳與施在家中客廳發生性行為，他依據監視器畫面及2人LINE的親密對話截圖，懷疑2人共發生11次性闗係，提告2人侵害配偶權，求償精神慰撫金100萬元。

陳女主張，她婚前是教授鋼琴等樂器的音樂教師，婚後丈夫鼓勵她加入網路直播，並與客人積極互動，包括外出見面，以獲取高額獎金，丈夫明知她與施男外出見面用餐，還親自開車接送。丈夫在她與施男發生逾矩行為的當天下午，才在家裡裝監視器，還在裝設完成後，作出下體上下抖動的「空幹」猥褻動作，丈夫事前知悉她可能發生逾矩行為，卻不制止。

陳女還說，丈夫是「包養網站」會員，雙方婚姻早已貌合神離，對她在外交友默認不干涉，加上事發後丈夫仍與朋友、同事徹夜歡唱，丈夫指他精神痛苦不堪，並非事實。另施男辯稱，陳女身兼兩個直播平台的直播主，他共打賞、贊助陳140萬多元，已傾家蕩產，指陳女丈夫對他與陳女交往，並非毫不知情。

法官認為，除客廳監視器影像，陳夫另提出LINE對話截圖，2人互稱「公」、「婆」，還有「看我怎麼撞妳」、「妳的會陰好像很敏感」、「想跟你愛愛」等親密對話、裸體合照，以及施傳送陳掉落在他車內的內褲照片，不採信2人說詞，也認定陳夫指控2人偷情11次，並無事證，判陳、施賠償50萬。

(中時 )