隨著日本行動電話普及率愈來愈高，及在所有行駛區間都能順暢通話，營運日本新幹線的5家JR公司決定，將在今年6月底前，全數拆除新幹線列車內陪伴乘客56年的公共電話。
日本放送協會（NHK）報導，提供新幹線列車內公共電話服務的NTT Communications公司表示，第一台新幹線公共電話是在56年前的1965年，設置在東海道新幹線列車內。
新幹線公共電話就算列車行經隧道也不受影響，一直以來供乘客商務或緊急連絡時使用，直到現在日本所有新幹線列車內都有設置。
不過，隨著行動電話普及率愈來愈高，及到2020年12月時，日本行動電話已可以在新幹線行駛的所有區間正常通話（包括隧道內），讓使用列車內公共電話的乘客大幅減少。
因此，在全日本營運新幹線的5家JR公司（JR北海道、JR東日本、JR東海、JR西日本、JR九州）決定，到今年6月底前，將依序拆除列車內公共電話。
另外，在新幹線車廂內提供文字新聞訊息的服務，目前除了JR西日本公司外，各JR公司也都因為行動電話普及的關係，決定修正相關服務內容。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1100321
(中央社)
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