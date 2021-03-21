位於台中市的中火力發電廠是全國最大發電廠，目前有10部「燃煤」機組。（資料照片／陳淑芬台中傳真）

藻礁公投延燒，第三天然氣接收站恐添變數，總統蔡英文也提前部屬。台中市長盧秀燕今天表示，蔡總統昨天到台中參加活動主動向她提及，「三接」等若不順利，台中可否增加「燃氣」機組？盧秀燕表示，她強烈主張以「一抵二」進行「汰舊換新」，且汰換掉的老舊「燃煤」機組一定要拆，否則，對台中人太不公平。

環保人士不滿桃園大潭設置第三天然氣接收站，發起搶救大潭藻礁公投案，逾70萬份連署書已送中選會，藻礁公投一旦成案，「三接」恐增生變數，引發未來供電問題。蔡總統昨天到中市參加磐石會會長交接儀式，席間主動向盧秀燕私下提及此事，交換對台中火力發電廠增加發電機組意見後，盼擇時進一步商量，雙方留下討論空間。

盧秀燕今天參加台中市青年事務諮詢委員會活動時受訪表示，蔡總統昨天主動向她提及，桃園設置天然氣接收站，若不順利的話，台中的中火可否增加「燃氣」機組？如果增加「燃氣」機組的話，也許「燃煤」機組就不需這麼多，這樣比較好一點。

盧秀燕則建議，「燃氣」機組比「燃煤」的功率大很多，約增設1部「燃氣」機組就可代替2部「燃煤」機組的發電量。她並舉例說明，若中火要增加2部「燃氣」機組，那就一定要拆除4部「燃煤」機組，屆時，中火發電量可達590萬千瓦，比現在550萬千瓦還要多，不但發電量增加，且空污減少。

盧秀燕表示，她並不反對「燃氣」機組，但強烈主張「汰舊換新」，且汰換掉的老舊「燃煤」機組一定要拆，不能留下來備用，避免未來有火力全開的可能性，這樣對中部人沒辦法交待。

盧秀燕表示，能源是國家政策，地方政府希望往好的方向來做，中火是全國最大發電廠，現今有10部「燃煤」機組，30、40年來中部空污受害最深，發電機組不能只增不減，如果要增加「燃氣」機組，不拆除老舊的「燃煤」機組，中火的發電機組豈不是越來越多，中部空汙恐將越來越嚴重，對台中人太不公平。

(中時 )