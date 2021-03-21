鑑於輪狀病毒是造成嬰幼兒嚴重腹瀉最常見的原因之一，而輪狀病毒疫苗仍需自費施打，新竹市政府與市議會為照顧低收入戶、中低收入戶、罕見疾病及重大傷病患等4類對象之嬰幼兒，共同推動口服輪狀病毒疫苗補助政策，今年起可替上述4類對象家長省下至少5000元負擔。

新竹市議會議長許修睿鑑於輪狀病毒疫苗在鄰近的竹北市、桃園市、台北市、新北市均有相關補助計畫，但新竹市直至去年仍無補助，因此於第10屆第7次臨時會，提案109年度編列預算，優先針對低收入戶、重大傷病、罕見疾病、特殊個案的嬰幼兒等，全額補助輪狀病毒疫苗。

市長林智堅則表示，照顧弱勢家庭的嬰幼兒是市府團隊一直努力的方向，也感謝議會支持健康政策的推動。他說，自己有3個小孩，深刻體會輪狀病毒總是讓做父母的我們聞之色變，也因為傳染力強，5歲以下幼童幾乎難以倖免，所以市府要提供最有效的「防護罩」口服輪狀病毒疫苗，來保護我們的寶貝。

衛生局代理局長楊清媚指出，輪狀病毒經由糞口傳染，主要流行季節雖在秋冬，不過台灣一年四季都有病例，感染輪狀病毒會出現持續性的嘔吐與發燒，及腹瀉情形，1天可腹瀉達10次以上，輕忽不得。

而預防輪狀病毒感染最有效的方式是接種疫苗，目前輪狀病毒疫苗都是口服劑型，在出生滿2、4個月服用，疫苗保護的效果相當好，接種疫苗後，可減少孩子罹患疫病嚴重度和住院的可能，降低父母親在照顧上的辛苦。

衛生局並提醒，預防輪狀病毒侵襲，除接種疫苗外，家長照顧嬰幼兒時也要注意，幫寶寶餵食、更換尿布前後都要用肥皂洗手，勤洗手、養成良好的衛生習慣來預防傳染疾病的發生，讓寶寶幫助遠離病毒感染的威脅。

(中時 )