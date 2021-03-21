北市林姓男子，去年7月趁著超商女店員在補貨時，以右手肘碰觸臀部，遭男店長當場抓包並報警處理。林男辯稱，前一天結帳時被女店員碰到手，不知是真愛還是假愛，隔天來超商確認。士林地院勘驗監視器，認定林碰觸臀部，又佯裝沒事繼續走向櫃檯結帳，目的就是要性騷擾，依性騷擾防治法判處拘役50日，得易科罰金5萬元。

女店員指控，當天與店長一起補貨，林男在周邊走來走去，前後碰觸2次，女店員起初以為是走道太窄，不料，第3次男子直接用手肘撞屁股，讓她感覺不舒服，明明可以通過，卻故意撞過來，店長當場抓住林的背包，不讓他離去，同時報警處理。

林男辯稱前1天結帳，女店員握著他的手不放，他以為是暗示喜歡他，隔天是要確認是不是真愛。但法官認為，超商店員收銀時，必然與客戶有手部接觸，「真愛」只是林男的主觀聯想，卻趁女店員來不及防備之際觸摸臀部，明顯是要性騷擾。

法官勘驗店內監視器畫面，認定林男在店內游走，不時走到女店員附近，碰觸女店員身體側邊2次，最後趁女店員正在補貨，從後方撞向女店員臀部，女店員只能向前扭曲身體閃躲，顯示林男早有預謀，趁女店員無從顧及背後之際犯案，事後又將責任歸咎給女店員，依性騷擾罪判刑。

(中時 )