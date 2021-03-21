109學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開女一級季軍戰佛光大學克服下半場落後21分的考驗，最終經過延長賽激戰90比85逆轉勝文化大學女籃，心態成了改變佛光局勢的要素之一。

「中場進休息室時，我提醒球員上半場的態度真的很不好。」佛光教練楊淑淨這麼說，「我跟球員說處理球不好、打不好沒關係，但態度不好才是最嚴重的問題，如果下半場在這樣的態度，情願讓明年要扛起球隊的學妹們上來主打。」

這樣的種話點醒佛光女籃，加上隊長楊婉琳受傷退場，也更加激勵球員鬥志，這場比賽攻下全隊最高分31分的王竫婷說：「昨天4強賽首戰我只有3分，是我整季最差的一場比賽，昨晚想了很多，但教練淑淨開導我，我也不想自己這場比賽留下遺憾，感謝隊友一起鼓勵、打出凝聚力，才能收下勝利。」

文化大學教練鄭慧芸、徐玉蓮賽後都哭紅了眼睛，已經個人UBA生涯最後一戰的徐玉蓮，更是強忍左腳不適又打到抽筋的痛，咬牙撐完比賽，她透露，今天出發比賽前腳一直抽痛，但告訴自己要堅持下去、用意志力拚完比賽，可惜不是想要的結局，覺得很對不起大家，但也因為打完最後一戰、卸下隊長及學姐的重擔後也如釋重負，未來到大隊再繼續加油。

(中時 )