台北市林森北路一間酒店門口日前疑遭扔擲「土製手榴彈」，轟然巨響嚇得民眾四處逃散，市議員許淑華指出，市長柯文哲至今都未出面回應，充耳不聞的態度有夠誇張，甚至連警察局的網站也找不到相關訊息，不禁讓她質疑台北的治安「有事嗎」。北市警察局對此回應，台北高度都會化，除了外來流動人口影響治安，市民較重視自身權益，也讓告訴告發案類較多。

林森北路一間酒店門口17日驚傳被人扔土製手榴彈，許淑華表示，這是北市近來來首見的手榴彈爆炸案，雖然事後傳出可能是信號彈，但不論如何都是非法彈藥。

許淑華調閱資料發現，前年台北市刑案總數為4萬98件、去年3萬8751件，刑案發生數已經連續2年位居6都之首，發生率也是6都之冠，如今更發生手榴彈爆炸案，讓台北人住的很不安心。

她指出，事發後，柯文哲不僅沒有任何公開回應，這麼重大的案件，連警察局網站也找不到相關訊息，只看到幫民眾找到錢包、送酒醉路倒男子回家這種新聞。

許淑華質疑，台北的治安「有事嗎」？正當網友還在笑台中、台南誰才是「慶記之都」，沒想到台北市區內發生這樣的誇張事件，柯文哲竟還能充耳不聞，實在有夠誇張。

她要求治安必須零容忍，市府要用最嚴謹的態度釐清背後原因，向市民完整報告未來治安政策規畫，這樣的治安狀況，要是發生在其他縣市早就被罵爆，請柯文哲別濫用市民對你的包容，讓台北市淪為犯罪溫床。

對此，警方說明，由於北市高度都會化，刑案發生率計算公式未排除外來流動人口，市民也較重視自身權益，以前年為例，告訴告發案類高達1萬5237件，占北市全般刑案發生數比例高達38％。

另外，北市2015至2020年全般刑案、暴力、竊盜犯罪等案類，整體呈現發生數下降趨勢，全般刑案破獲率均為6都前茅，其中打擊詐欺及檢肅槍械均為6都第1名，掃盪幫派2019年為第1名，去年成績亦佳，且柯文哲上任後迄今發生的重大暴力犯罪案件均全數偵破，顯示北市治安相對平穩。

警察局長陳嘉昌強調，柯文哲對警察治安工作相當重視及支持，警局對街頭暴力事件堅持零容忍，絕不容不法份子破壞治安。

(中時 )