基隆市中正區鄰近正濱舊漁會大樓有一閒置建物，市府2020年向財政部國有財產署撥用，計畫打造為「青聚點」，獲教育部青年發展署補助，即將進入第二階段的評選，暫時命名為「紅磚屋」，未來將是青年互相交流據點。

「紅磚屋」建築1948年興建，原為行政院農業委員會水產試驗所房產，建物主體以紅磚建造，閒置多年，市府於去年進行建物耐震能力詳細評估作業，今年也將進行建物及空間整建，同時向教育部青年發展署申請「打造地方創生區域性青聚點計畫」，爭取1375萬元經費，充裕空間軟硬體設備，讓紅磚屋能成為在地、後進青年的交流平台，形成青年創業據點與地方創生人才培育系統。

基隆市政府產業發展處長黃健峰表示，為打造符合青年想像、期待及實際需求的創業基地，透過公私協力爭取「紅磚屋」作為青年交流據點，提供青年培力、交流及諮詢空間，形成地方創生人才培育的支持系統，他說，第2階段評選預計6月出爐，其規畫不能只有市府的意見，青年參與將會是活化這座老建築的重要關鍵，希望紅磚屋未來是一個讓基隆年輕人喜歡的空間，也是正濱舊漁會廊帶的亮點建築。

產發處表示，將在26日下午4時舉辦「Let’s talk紅磚屋」活動，探訪紅磚老屋，走入歷史文化時光走廊與正濱漁港巡禮，了解近幾年青年蹲點正濱漁港帶動產業活動轉變，並與青年討論、溝通，共同構思交流空間建置構想。因應新冠肺炎，這次活動名額僅限20人報名，歡迎本市青年夥伴踴躍報名參加，一同共創基隆青聚點、為紅磚屋添新妝。

(中時 )