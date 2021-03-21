看到業者以不同創意將鳳梨作成食品，台南市長黃偉哲讚不絕口。（程炳璋攝）

台南市進入鳳梨產季，台南市觀旅局與30家餐廳簽訂「安心宣言」，推出鳳梨入菜的「旺來餐」，民眾22日至5月30日到這些餐廳用餐，可參加抽獎活動，最大獎為任天堂Switch遊戲主機。台南市正值五月天演唱會期間，台南市長黃偉哲要歌迷來到台南聽歌兼品嘗鳳梨餐。

根據台南市觀旅局統計，五月天台南演唱會吸引超過10萬觀眾買票進場，其中超過7成來自外縣市歌迷，台南市政府趁機行銷在地盛產鳳梨，與超過30家業者陸續簽約合作「安心餐廳」。

這些業者包括餐廳、麵包店與飯店，都以鳳梨入菜結合主廚創意作出旺來餐，觀旅局舉辦「吃旺來抽好運」，雙管齊下行銷在地優質水果。

黃偉哲出席活動逐攤品嘗鳳梨美食，他表示要維持台南鳳梨的好名聲，就要嚴格在品質把關，不論藥檢與美味，都要拔得頭籌，台南5月後還有芒果產季，都必須維持好台南農產品的好名聲，不能打折。

黃偉哲提到五月天20日台南首場演唱會舉辦成功，當晚交通不受宮廟遶境影響，演唱會退場時周邊道路疏導順暢，剩下4場五月天演唱應該更順利，能夠提高遊客到台南旅遊的意願。

台灣觀光業淡季往年都在3、4月，台南市3月觀光人數隨著五月天演唱會衝高一波人潮，台南市政府接著4月兒童節、清明節連假都會推出活動吸引遊客、行銷農產品，搭配飯店、餐廳業者的旺來與芒果料理，要到台南市的遊客品嘗甜蜜水果，感受全糖城市魅力。

(中時 )