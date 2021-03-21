央行、各部會接力打炒房，目標都是公司法人、囤房大戶，對一輩子才買1、2次房的百姓庶民，反而因此有了保護傘，房價暫時不再亂亂飆，也可以好好和銀行討論房貸。外商銀行主管認為，民眾普遍缺乏談判經驗，也不敢一股腦託交給業務專員，實際上可以把握「原則性」的考量，例如：房貸利息、房貸利率、個人財務狀況，或是利率、貸款額度、貸款年限，同時善用銀行官網上的房貸健檢平台、線上諮詢服務等工具，將能十拿久穩地與銀行面對面討論。

星展銀行（台灣）指出，買房須回歸自己的經濟條件及購屋計畫，如果一昧只看中高房價或只想說趁著低利率多借些錢、拉長些借款期，事實上貸款額度高、利率也會隨之提高，若想將繳款年限拉長，相對必須付出更多利息。星展銀行（台灣）消費金融處負責人孫可基認為，民眾在選擇房貸前，應綜觀考量自身需求，就房貸利率、期望貸款額度、貸款年限的三項要素，「好好決定」各自優先順序，進而選擇最適合自己的房貸方案。

單以利率來看，渣打銀行新推出的「靈活房貸30％」抵利型房貸方案，是針對往來資產達新台幣300萬元以上的渣打「優先理財」貴賓，客戶若存款達新台幣300萬元，最多可以折抵30％的房貸利息，再搭配最低1.31％起的優惠年利率，提升省息效果。

花旗銀行指出，大多數民眾的房貸期都超過20年，且房貸利息支出幾乎都是每個人、每個家庭生活中最大的開銷，房貸族無非都希望房貸利息可以減少、貸款年限可以縮短等等；實際上，一般房貸族在選擇房貸時，多是注重在銀行利率的比較，卻對自己的房貸內容，如貸款年限、月付金等不夠了解。

花旗銀行建議民眾了解自己的房貸，可以掌握3個重點：房貸利息、房貸利率、個人財務狀況，才不會讓自己的荷包吃虧。其細節包括：1、自己知道目前的房貸，20年下來總共需要繳多少房貸利息嗎？2、是否清楚了解自己的房貸利率？3、一旦央行升息、市場利率變高，自己有辦法負擔多出來的利息嗎？

星展銀行（台灣）提醒，民眾在買房前應先評估未來房貸佔收入比例，避免房貸支出負擔過重。一般來說，房貸月付金額應少於個人收入的六成，並小於家庭總收入的四成。以月收入8萬元的家庭為例，每月房貸支出應少於3萬2,000元；而用貸款八成、年限20年的房貸計算，看屋時應選擇總價約800萬元的物件較為合適。

(工商 )