LIVE／明開打AZ疫苗 蘇、陳台大接種AZ，指揮中心例行記者會說明(中時新聞網FB)

明起國內第一批英國牛津AZ疫苗將開放接種，第一波施打對象為醫護人員，由於國際頻傳接種AZ後發生血栓，為降低國人疑慮，行政院長蘇貞昌明上午7時40分將赴台大醫院接種疫苗，比新北巿長侯友宜上午8時出席的亞東醫院接種活動，硬是提前20分鐘，搶下全台第一針，被聯想是和侯較勁，指揮中心發言人莊人祥解釋，院長只是不想打擾到其他施打的醫院而已。

除了蘇揆外，明天各大醫學中心院長也都將親身帶頭接種，北榮明天上午8時30分開始接種，林口長庚醫院明天上午9時正式施打新冠疫苗。新光醫院明天上午10時將由院長、副院長等10名醫護人員帶頭。台大醫院則預計12:30說明施打狀況，並由院長吳明賢帶頭接種。

由於國際上部分國家未開放65歲以上施打AZ，並傳出長者施打AZ保護力不理想，由於蘇貞昌已70多歲卻要帶頭施打，引發質疑，對此莊人祥表示，有的國家沒有開放給65歲以上民眾，是因為當初臨床階段65歲以上參加者較少，但後續英國等都有接種65歲以上者且沒有觀察到不同現象。韓國雖然一度暫緩65歲以上者施打AZ，但看到英國接種沒有異常後，就再度開放疫苗接種。

莊人祥表示，目前包含蘇院長與衛福部長陳時中都將在台大醫院接種第一劑，除此之外，接種順位都還是以醫護人原為主。

由於原本新北市亞東醫院發布通知，明天上午8時施打是「全台第一針」，且侯友宜將到場，今天蘇貞昌突決定7時40分在台大開打，硬是搶下全台第一針，讓人聯想是和侯友宜較勁，

對此，莊人祥說，沒有啦，應該是說院長這邊不希望打擾到其他醫院的施打的情況，所以希望在更早的情況下進行接種，以避免影響其他民眾或是醫護人員」接種情況。

至於接種疫苗後發生不良事件，萬一出現死亡或是重大情事，有沒有配套措施？莊人祥說，從過去流感疫苗接種已有建立一套疫苗接種安全監測系統，只要接種疫苗後，會先讓民眾到休息場所休息30觀察是否發生嚴重過敏休克不良反應，另外接種後，在14內是否出現呼吸困難，胸痛等副作用，可能與血栓有關的因素症狀，同意書當中也會特別提醒，接種後有任何不舒服現象，也都可以跟衛生局或是1922通報。有任何重大不良事件，我們都會專人去追蹤，甚至請專家研判。

(中時新聞網)