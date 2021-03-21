樂天桃猿23日在桃園主場開幕戰將再由本土王牌王溢正先發，開季前6場比賽有5場都派出本土投手是近年少見，總教練曾豪駒透露先將土投翁瑋均下二軍，拉上洋投豪勁加入下周輪值。

樂天前4戰分別由王溢正、黃子鵬、翁瑋均、張喜凱先發，拿下2勝，今日則由洋投霸林爵出賽，不過下周回到主場桃園球場，將再由王溢正掛帥，「周二是王溢正，他丟2場開幕戰，讓翁瑋均下二軍是投手教練的考量，傾向於更穩定的投手留下，下周再拉上豪勁。」

翁瑋均在19日先發對上富邦悍將，5局失4分吞敗，樂天投手教練許銘傑則表示目前先發以本土為主，一、二軍升降會很頻繁，「瑋均下二軍只是單純調度，我們還沒有固定輪值。」

而王溢正先發將會強碰味全龍近期爆紅的20歲新秀徐若熙，他上次先發3.2局飆11K，技驚四座，曾豪駒也很期待球隊與他對決，「這兩天會觀察他的球想辦法突破他，熱身賽對過他，是很有壓制力的投手。」

「有時遇到好投手會有想要擊敗他的感覺，從中找到好結果，也讓自己能提升。」曾豪駒表示。

(中時 )