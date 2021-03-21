警方將現金交還失主。（中和分局提供）

新北市楊姓男子本月17日下班騎車返家途中，不知放在外套口袋的2萬9000元現金散落路面，幸好被拾金不昧的詹姓民眾拾獲送交派出所，中和警分局女警謝采怡耐心調閱監視器，查出失主身分，通知楊男領回。

拾獲現金的詹男表示，當天下午6時許，他騎車行經中和區景平路、景安路口時，見馬路當中一疊鈔票，被經過的車輛壓過後四處飛散，於是他和其他路人趕緊拾起散落的鈔票，送到景安派出所招領。

女警謝采怡受理後，清點共2萬9000元，心想這筆錢為數不小，失主應該相當著急，便著手調閱監視器找尋失主，經耐心調閱沿路監視器畫面，終於查出失主楊姓男子機車車號，立刻通知楊男領回。

楊男表示，當時他騎車到中正路、連城路口時，才驚覺口袋拉鍊未拉，鈔票已不知掉落何處，因為這筆錢是他這個月的生活費，正在懊惱自己如此粗心，隨後就接到警方通知，他非常感謝警方和拾金不昧的好心人。

(中時 )